ベージュ　総柄　アスコットタイ　vintage ヴィンテージ　　リボンタイ

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色んな結び方が出来て楽しい、総柄模様入りアスコットタイです。全長136cm内、プリーツ部分30cmブレイド幅14cm\u003c採寸について\u003e寸法は全て平置きで採寸しています。人間の手で1点1点メジャーで計測している為、多少の誤差が生じる可能性がございます。\u003cコンディションについて\u003e当店では古着に慣れていないお客様や、慣れていても本当なら直接見て買いたい方も安心してお買い物いただけるよう、ダメージなどはなるべく詳しく、分かりやすい画像で撮影しております。実際に手にした際は画像よりも目立たないことも多いです。サイズやダメージなど、ご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。vintageビンテージヴィンテージ古着アメリカ古着60s70s80s90s