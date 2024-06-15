DENHAM × THE H.W. DOG\u0026CO. TRUCKER

数回着用の美品です探していた方いかがでしょうか？宅急便コンパクトにて発送予定ですデンハムと東京発の帽子ブランド「THEH.W.DOG\u0026CO.」とのコラボキャップ熟練した職人技と伝統が成せる技、40年代-60年代のミリタリーの機能性、労働者のワークウェアを基に作成。素材には高品質のデニムを使用し、使い込むことで雰囲気を増していく、本格的な経年変化も楽しめます。フロントには両ブランドのロゴをプリントし、バックはレザーアジャスター仕様。



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