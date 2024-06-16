ステューシー 半袖 Tシャツ ビッグロゴ デカロゴ M ホワイト スケボー 王冠

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商品詳細
stussyステューシー半袖TシャツビッグロゴデカロゴサイズMホワイトスケボー王冠送料無料の出品です。全体的にあまりダメージはありませんが、画像5のような小さな汚れがあります。used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。80s、90sにも劣らない良さがあると思います。表記サイズはMですが、サイズ感的にL相当なためサイズ設定はLにさせてもらっています。古着屋さんにて購入した商品です。発送は折りたたんでの発送になります。カラーホワイト(白)×ブラック(黒)サイズM(L相当)素材綿(コットン)100%着丈68.5肩幅47身幅51袖丈21.5素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。フォロー割始めました！1000円～3999円は100円引き4000円～6999円は200円引き7000円～9999円は400円引き10000円～ は500円引き他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→#MS2917古着色々な春服、夏服、秋服、冬服を出品しています。送料無料になります。メンズ#MS2917古着#stussy#ステューシー#デカロゴ#Tシャツ
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