【匿名配送‼️】龍神NIPPON 2020 石川祐希 トレカ 直筆サインカード

龍神NIPPON2020石川祐希選手の公式トレーディングカードプレミアム直筆サインカードになります。出品を迷っているため、予告無く取り下げる可能性もございます。クリアポケットに入れて保管しておりました。折れないように硬質カードケースに入れて発送させて頂きます。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈※素人による自宅保管のものとなっております。神経質な方はご遠慮ください。※バラ売り不可※コンビニ/ATM支払いの方は、ご購入後にメッセージにてお支払い予定日のご連絡をお願い致します。#バレーボール#龍神NIPPON#Amiバレーボールシリーズ



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