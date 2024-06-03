フォーサムワンキャップ

FORSOMEONEキャップグリーンサイズフリーメッシュ今季のものです公式サイトより購入し一度使用しました中古品のためご理解頂ける方のみお願い致します大人気商品のため大幅な値下げ不可ですフロントに90sスポーツスタイルのデザインロゴ刺繍をあしらった、シンプルな6パネルタイプのスポーティーなメッシュキャップ。アジャスター部分に使用のカウレザーには、ブランドロゴとスローガンの一つである『WITHOUTHASTEBUTWITHOUTREST』というメッセージがエンボスで施されています。・フロントにロゴ刺繍・アジャスター部分にはカウレザーを使用サイズ高さ頭まわりつばFREE13㎝56-62cm7.5cm#フォーサムワン#芸能人#芸能人ご用達#EXILE#三代目JSB#岩田剛典#THERAMPAGE#川村壱馬#原宿ファッション



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