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ナイキ　ハラチ　ハラチレーサー　マンゴー
商品番号 F90852593647
商品名

ナイキ　ハラチ　ハラチレーサー　マンゴー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,877 円
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商品詳細

オリジナル、復刻の2足セットです(^o^)復刻は多少汚れありますが状態は良好♫オリジナルは観賞用です！オリジナルはかなりレア復刻も最近はあまり出ないレアカラーです！2足ともビンテージに近いのでご理解頂ける方にてご購入下さいませ(^o^)※箱、付属品はございませんカラー...オレンジスニーカー型...ローカット履き口...紐
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