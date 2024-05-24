ナイキ　ハラチ　ハラチレーサー　マンゴー

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商品詳細
オリジナル、復刻の2足セットです(^o^)復刻は多少汚れありますが状態は良好♫オリジナルは観賞用です！オリジナルはかなりレア復刻も最近はあまり出ないレアカラーです！2足ともビンテージに近いのでご理解頂ける方にてご購入下さいませ(^o^)※箱、付属品はございませんカラー...オレンジスニーカー型...ローカット履き口...紐
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NIKE AIR HUARACHE
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