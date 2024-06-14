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アキラ　ポスター　台本付き　カレンダー付き特大ヴィンテージ2枚セット
商品番号 L59517068795
商品名

アキラ　ポスター　台本付き　カレンダー付き特大ヴィンテージ2枚セット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。こちらは、非売品のアキラの大型ポスター2枚ワンセットです。一枚のサイズが縦103㎝横72.8㎝です。二枚とも同サイズです。80年代当時物で、当時部屋に飾っていたので画鋲の後などや、シミ、黄ばみなどありますが希少なものかと思います。1番目の写真の裏面が2番目の写真になります。3番目の写真の裏面が4番目になります。その2枚セットです。9番目、10番目の様に微かダメージがあります。因みに10番目のダメージは3番目の下部中央部になります。カレンダーは、当時のAD2019年になっています。とてもユニークなポスターです！神経質な方は、よくご検討頂き、気になる事があればコメント頂けます様、宜しくお願い致します。お気軽にコメント頂けます様、宜しくお願い致します。コレクションビンテージ古いもの懐かしなつかしい映画昭和広告激レア希少非売品アキラアニメポスター大型ポスター大友克洋
http://narcologia.ru/goods/Addict872118.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate74648.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture210641.html
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