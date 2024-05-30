極美品】BVLGARI ブルガリ ベルト サークルロゴ レザー ゴールド ...

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沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムBVLGARIブルガリサークル バックル ロゴ レザー ユニセックス ベルトブラック【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます！！【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ち良くご使用いただけます！！【サイズ】ウエスト:FREE〜114cm(自分で切ってハサミで調節できるタイプです！！) 全長：125cmバックル:横 6cm縦 6cmベルト幅：4cmベルトは社外品の新品に換装済みです！平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラー黒 ブラック金 ゴールド機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますNo.4080-0004