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【極美品】BVLGARI ブルガリ　ベルト　サークルロゴ　レザー　ゴールド
商品番号 B93995455532
商品名

【極美品】BVLGARI ブルガリ　ベルト　サークルロゴ　レザー　ゴールド
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムBVLGARIブルガリサークル　バックル　ロゴ　レザー　ユニセックス　ベルトブラック【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます！！【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ち良くご使用いただけます！！【サイズ】ウエスト:FREE〜114cm(自分で切ってハサミで調節できるタイプです！！)　全長：125cmバックル:横　6cm縦　6cmベルト幅：4cmベルトは社外品の新品に換装済みです！平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラー黒　ブラック金　ゴールド機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー　革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますNo.4080-0004
http://narcologia.ru/goods/contemplate347877.html
http://narcologia.ru/goods/stage444397.html
http://narcologia.ru/goods/slide929087.html
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