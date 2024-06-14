Stussy A Go•Go tシャツ

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カラー···ブラック【フォロー割始めました！】詳しくはプロフィールをご覧下さい。※トラブル防止のためフォロー割希望の方は購入前にお願い致します。‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐◻️商品説明◻️〇ブランドSTUSSY〇サイズ表記L実寸(平置き)肩幅：約58㎝身幅：約60㎝着丈：約75㎝袖丈：約58㎝※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。〇カラー黒 ブラック系〇状態 若干の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはございません。‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐✔︎注意事項※素人検品ですので小さなシミ、汚れ、ほつれ等見落としがある場合がございます。ご理解頂ける方のみお願い致します。※お支払い後、24時間以内にらくらくメルカリ便にて発送致します。‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐AlltimersmtlFuckingAwesomeGX1000HotelBluepolarskateco.supremeftcButtergoodsButtergoodssupremeftcfakingawesomehockeyNOAHpalaceyardsaledimehockeyquartersnacksWastedYouthwindandseaverdyGirlsDon'tCrywtapsneighborhoodtightboothcarharttbotttenboxoldftcnoahbarboura.p.ccavemptporterstoneislandpaperfleshServicepoloRalphlaurenBEAMSXLARGE.BOTTLevi’sadidas.nikeStussyなどのストリートブランド、passportbigboyhufbronze56kPatagoniaEvisenskateboards