MONO ( モノ ) M80 SINGLE ELECTRIC BASS

ベース用ギグバッグです。5年ほど使用しておりますのでそれなりに線キズなど着いておりますが、まだまだ余裕でお使いいただけます。軽量でハードケース並の保護力をうたっているのですが、その通りで、ツアーなどで機材の下敷きになったりと過酷な環境ですがトラブルはありませんでした。千葉県松戸市柏市市川市船橋辺りなら手渡しも可能です。



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