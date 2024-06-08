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MONO ( モノ ) M80 SINGLE ELECTRIC BASS
商品番号 D64126089534
商品名

MONO ( モノ ) M80 SINGLE ELECTRIC BASS
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベース用ギグバッグです。5年ほど使用しておりますのでそれなりに線キズなど着いておりますが、まだまだ余裕でお使いいただけます。軽量でハードケース並の保護力をうたっているのですが、その通りで、ツアーなどで機材の下敷きになったりと過酷な環境ですがトラブルはありませんでした。千葉県松戸市柏市市川市船橋辺りなら手渡しも可能です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial502016.html
http://narcologia.ru/goods/competitive796081.html
http://narcologia.ru/goods/waveform560617.html

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