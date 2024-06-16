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セリーヌ　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　小紋柄　高級シルク　光沢感
商品番号 F82689375288
商品名

セリーヌ　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　小紋柄　高級シルク　光沢感
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 1,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。商品を検討中のお客様にお得なお知らせがございます(*^^*)【↓ネクタイをお探しの方へ↓】#ネクタイさんのネクタイ【割引サービスについて】◆フォロー割フォローしてる状態でお買い求めの場合〜999円　　　　100円引き1000円〜4999円　300円引き5000円〜9999円　400円引き10000〜　　　700円引き※フォローした趣旨を購入前にコメントにてお伝えください。アカウントをフォローしていただくと、値下げ通知やSALE情報をいち早く受け取っていただけます。◆まとめ割おまとめ買いで更にお値引きします。コメント欄にてご相談下さい！【商品について】◆ブランドセリーヌ(CELINE)◆商品　No.1618上品で落ち着いた雰囲気のあるセリーヌ(CELINE)ブランドのネクタイ。光沢感のあるジャガード生地に、レジメンタルストライプ、星形の小紋柄のデザインになってます。古着男子や古着女子がおしゃれな古着コーデをする際にも良いと思います。◆コンディション目立った傷や汚れなし◆サイズ大剣9.4センチ小剣3.8センチ◆生産国メイドインイタリー（イタリア製）◆参考キーワードビジネスシーン入学式卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティミドルブランド人気インスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気◆購入場所・大手ブランド買取店・大手ストアのオークション　など真贋鑑定済み◆発送方法通常ゆうゆうメルカリ便を設定しておりますが、らくらくメルカリ便に変更させていただくこともございます。即購入可能、送料無料です。
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