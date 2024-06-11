エッティンガー クロコダイル型押し ラウンドファスナー ブラック 長財布

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ご覧いただき、ありがとうございます！出品商品は全て鑑定済みのため、安心してご購入ください。【商品説明】☐ブランド：エッティンガー(ETTINGER)☐商品：クロコダイル型押し長財布☐素材：レザー(本革)☐カラー：ブラック☐サイズ：横20cm×縦10cm×厚み2.5cm(多少の誤差はご容赦ください)☐付属品：保存箱☐購入元：公安認可のブランド買取販売店【商品状態】☐ランク：S☐擦れ：小☐しわ：あり画像は現物のものとなります。コンディションや状態は、画像をよくご覧いただき、ご確認くださいm(__)mあくまでも中古品のため、ご理解の上、ご購入をお願いします！