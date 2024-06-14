FANTASTICS 八木勇征 アクリルキーホルダー ステッカー

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TRIBEKINGDOMトラキン浴衣ver.ファンタスティックス八木勇征千社札ステッカー2種各1枚アクリルキーホルダーアクキー13点セットです。ステッカーは厚紙か段ボールで補強、アクキーとまとめてプチプチ梱包しポスト投函発送予定です。アクキーは外袋のみ開封済み。ステッカーは開封後外袋と一緒にスリーブに入れ保管しています。全て外袋おつけします。バラ売り、お値下げは考えておりません。商品到着翌日までには受取評価していただける方（コンビニ等で受け取りの場合も到着後速やかにお受け取り出来る方）のみ、ご購入お願い致します。質問等なければ、即購入OKです。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征グッズ種類···キーホルダー