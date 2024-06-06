オールドコインカンパニー　長財布　ウォレット

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商品詳細
十数年前に新品を購入し、しばらく使用後、家で保管していました。中古品ですので経年劣化や汚れやシミなどあります。神経質な方や気になる方は落札を控えて下さい。値下げ不可。中古品につきノークレームノーリターンでよろしくお願いします。
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