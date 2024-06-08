バーバリー ロンドン ヴィンテージ ベルト ホースロゴ レザー 黒 メンズ

○アイテムBURBERRYLONDONバーバリーロンドンベルト黒シルバーバックルヴィンテージビンテージメンズ○状態大きなダメージはありませんが、バックル、ベルト共に使用感はあります。4枚目の写真の様に、バックルの裏にキズが、11枚目の様にベルトにシワがあります。ご理解頂ける方のご購入の程、宜しくお願い致します。○サイズ長さ107cm(バックルは含まず)幅2.8cm・バックル横4.5cm縦3.4cm○カラー黒ブラック○素材本革レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。梱包に関しましてはコンパクトにします。安心してお買い求め下さいませ。



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