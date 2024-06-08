クロス柄 レア表記 ●付き オリジナル USA製 ビンテージバンダナ 【M577

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【M577】ご覧頂きありがとうございます。探してもなかなか見つからないレア表記の●付きです。ビンテージバンダナの定番柄で様々なブランドがオマージュしている人気のクロス柄です。こちらはビンテージのオリジナルですのでオススメです。ハンカチとして使用したりバッグに付けたり、ランチョンマットにしたりと色々な使用用途があると思います。◉カラー···ネイビー/ホワイト◉ブランド···RN14193◉製造国···MADEINUSA◉素材···ALLCOTTON◉サイズ···53cmx51cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージの使用感のあるUSEDです。生地が薄くなっております。画像のように小穴と汚れがございますのでご注意ください。3枚目の画像よりも少し暗めの色合いですのでご注意ください。1辺が耳で3辺にステッチです。アメリカ製の数十年前のビンテージ品ですのでご理解のある方のみ購入お願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#バンダナ#ヴィンテージバンダナ