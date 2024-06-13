新品未使用　スケッチャーズ　モンスターモデル　２６センチ　メンズ

ご覧いただき誠にありがとうございます。こちら箱がありませんが新品未使用になります。存在感のあるスニーカーで個性的です！是非ご検討くださいませ。SKECHERSスケッチャーズMONSTERメンズスニーカー(モンスター)51715WMLTホワイト/マルチ【ふわふわクッション】スポーティーなスタイルと目を惹くディテールで、存在感のある足元をメイクするMonsterシューズ。彫刻を施したようなユニークなミッドソールや、サイドにあしらったロゴデザインがアクセントになった1足。インソールには、3層構造でクッション性に優れたAIR-COOLEDMEMORYFOAMを搭載。モチモチとした柔らかな足あたりで衝撃を吸収し、歩行時の負担を軽減します。またボリュームのある厚めのソールながら、見た目に反する軽やかさとクッション性を備え、履き心地も良好。トレンドのダッドスニーカーにも通ずるチャンキーなシルエットが、足元に注目を集めてくれる1足です。やっぱりいらない、思っていたのと違ったなどは困ります。不安な方はご購入なされないようお願いいたします。また評価での不満のお申し出もご遠慮ください。ご思慮の上でご購入くださいますようお願いいたしますm(__)mナイキアディダスアトモスバレンシアガグッチ



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