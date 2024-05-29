〈美品〉ポールスミス　マフラー（グレー マルチストライプ）

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商品詳細
PaulSmithポールスミスマルチストライプ マフラーmadeinGERMANY【サイズ】幅32㎝ 長さ154㎝＋フリンジ5㎝【カラー】グレー 【素材】ピュアウール100%とても手触りのいいマフラー。シンプルな色合いながら、ポールスミスらしいマルチストライプがとてもオシャレです♪タグはありませんが、着用した記憶がなく、とても状態のいい美品でございます。#PaulSmith#メンズ柄・デザイン···ストライプカラー···グレー素材···ウール
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