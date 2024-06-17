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90s ラッセル ビンテージ UCLAブルーインズ Tシャツ バスケNBAUSA
商品番号 E80099049636
商品名

90s ラッセル ビンテージ UCLAブルーインズ Tシャツ バスケNBAUSA
ブランド名 ラッセルアスレティック
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント前に必ずプロフをご確認/ご理解よろしくお願いします。10800→現在価格90sラッセルアスレチックビンテージUCLAブルーインズTシャツバスケットボールRUSSELLATHLETIC肉厚生地(ネイビーナス紺,Sサイズ)カレッジプリント名門カリフォルニア大学NBA袖裾ダブルステッチ名門カリフォルニア大学のレアプリント　ブルーインズ　バスケットボールキャラクターです。SIZE：Sサイズ(肩幅約44cm,身幅約46.5m,着丈約65cm,袖丈約16.5cm)COLOR：ネイビーナス紺CONDITION：USED。肉厚美品コンディション。特に支障となるダメージはありません。#古着#古着屋#BlackSmithVintage#ヴィンテージ#ビンテージ#Vintageclothing#90年代ファッション#90年代#y2kファッション#ヴィンテージ#ビンテージ#vintagemilitary#vintagewear#1990svintage#90s#1990s#1980svintage#80s#1980s#military#常田大希#常田大希着用#ラルフローレン#長袖ポロシャツ#ポロシャツ#ポロシャツコーデ#ラルフローレンポロシャツ#ロンポロ#kinggnu常田大希#ポロラルフローレン#poloRalphLauren#RalphLauren#あいみょん#菅田将暉#あいみょん#あいみょん着#リンガーT#染み込みプリント#ラッセルアスレチック#UCLA#ブルーインズ#バスケットボール#RUSSELLATHLETIC#バスケ#カリフォルニア大学#NBA#✔︎19100
http://narcologia.ru/goods/ambassador306406.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation355221.html
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