Fender Japan ジャズベース Pシリアル

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FenderJapanエレキベース傷多め現状渡しフェンダージャパンPシリアルジャズベース日本製国産madeinjapanPシリアルのFenderJapanの4弦ベースです。プレイヤーズコンディションの傷多めとなりますので写真で状態ご確認下さい。◎電装系トーンつまみにゆるみありジャックに接触ノイズ、音途切れあり要ジャック交換となります。音出し自体は問題無く、トーンもしっかり効きます。◎外観、ベースコンディションボディ底部、側面を中心に細かい打痕多数あり。ネック裏に一部使い込みによる塗装はがれあり、他細かい打痕あり、演奏面で引っかかるようなものでは無いです。ネック問題無く、フレット山7割以上残りあります。調整して使う分にはまだまだ使えるコンディションかと思います。現状渡しとしますのでそちらご理解いただける方のご購入をお願いします。◎付属品フェンダー純正ストラップソフトケース（汎用品）発送はプチプチ包装を施した上でダンボール梱包にて出荷致します。運送便はヤマト、もしくは佐川急便での対応となります。