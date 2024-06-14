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HTC ベルト
商品番号 N88438939117
商品名

HTC ベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCエイチティーシーのレザーベルトです。ベルト幅2cmのナローデザインのベルトです。サイズは36インチ。全長122cm。最短の穴で止めると約88.5cm。最長の穴で止めると約94cm。
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