Ferenc Bela Vaci・CDM-R・2005ヴァイオリン ハンガリー製

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ヴァイオリンフェレンツ・ベラ・バーツィ（ハンガリー製）FerencBelaVaci・CDM-R・2005フェレンツ・ベラ・バーツィはハンガリーのブタペストにある工房で作られており、実に質の高い作品をハンドメイドによって生み出しているブランドです。◆付属品◆ハードケース、松脂、弓(4/4)AT.SALDO(AtelierSaldoアトリエ・サルド)チェコ製、調弦チューナー、肩当て、消音器◆商品状態◆メンテナンス済み、美品です。ヴァイオリン（バイオリン）フェレンツ・ベラ・バーツィはハンガリーのブタペストにある工房で作られており、実に質の高い作品をハンドメイドによって生み出しているブランドです。。少数精鋭ながらも、より品質の高い作品を目指して楽器製作を行っています。熟練した職人たちにより、厳選された高品質の材料を選び出し、完全なハンドメイドで製作されています。すべてのモデルが味わい深いアンティーク・フィニッシュで仕上げられているのが特徴です。ニスに蜂のエキスであるプロポリスを調合することにより、しなやかな外見と特徴ある香りを醸し出しています。低音から高音までのバランスが良く、華やかな音色を持つ楽器として日本でもお馴染みです。弓(4/4)アトリエ・サルド社は弦楽器用弓の専門メーカーで、プラハ郊外にアトリエがあります。バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバスをはじめ、あらゆる分数弓もラインアップされています。価格交渉はご遠慮ください。写真をご確認していただき中古品であることをご理解の上ご購入頂ければと思います。また、中古品につき返金返品は一切お断りいたします。ヴァイオリン、バイオリン