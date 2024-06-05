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新品未開封　S.H.Figuarts はたけカカシ -勇名轟く写輪眼の英雄-
商品番号 U54129380511
商品名

新品未開封　S.H.Figuarts はたけカカシ -勇名轟く写輪眼の英雄-
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 2,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···フィギュアーツフィギュア種類···アクションフィギュアS.H.Figuartsはたけカカシ-勇名轟く写輪眼の英雄-『NARUTO-ナルト-疾風伝』[BANDAISPIRITS]フィギュアーツ★未開封新品。大切に保管しておりますのでとても綺麗な状態です。画像でご確認お願いします。★破損しないよう丁寧に梱包して宅急便コンパクトでメルカリ便発送します。★即購入可宜しくお願い致しますm(__)m
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