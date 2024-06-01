浦和レッズ 2017 関根貴大 ドイツ移籍記念 ユニフォーム

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商品詳細
浦和レッドダイヤモンズ2017ホームユニフォームサイズ：XL中古で購入しました。4度観戦用に着用し、その都度手洗いで洗濯しています。※3〜4枚目のようにマーキングにシワがあります。直射日光に当たらない場所でカバーをかけて保存していました。質問等ございましたら、コメントよろしくお願いいたします。
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