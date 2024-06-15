新品タグ付き◎Lサイズ★ROCK HAPPENNING★ ヒステリックグラマー

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★正規店購入品★★新品タグ付き★﻿HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）Lサイズ 半袖トップス/Tシャツです(*^^*)フロントはロゴxガールがデザインされており、背面は無地のブラックになっているとっても素敵なお品です☆★オーバーサイズで着てもジャストサイズで着ても素敵です^^♪♪♪●サイズ（㎝）●♦︎着丈 約68.5♦︎肩幅 約45♦︎身幅 約54.5♦︎袖丈 約25.5未使用品で目立った汚れ等なく全体的に状態は良いと思いますが自宅保管の為品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。お写真で状態をご確認いただき少しでも気になる方はご遠慮ください。是非、ご検討下さい♪⚠︎めったにありませんが、︎発送が出来ない日にちがある場合はプロフィールの最初に記載させていただきますので、必ず一度ご確認の程よろしくお願いいたします。7330