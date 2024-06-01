【即完売品】シュプリーム フロントロゴ プリント 定番カラー ゆるだぼ Tシャツ

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★フォロワー割アカウントをフォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。さらにリピーター様は100円引き致します！是非ともフォローよろしくお願いします2000～ ２００円引き3000～ ３００円引き4000～ ４００円引き5000～ ５００円引き(ご購入後のお値下げはできませんので予めご了承下さいませ。)こちらも是非ご覧下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#古着屋Release【商品詳細】ストリートブランドの王道シュプリームのフロントプリントロゴ入りTシャツになります。【ポイント】・フロントロゴ・入手困難・野村周平さん着用モデル【コンディション】古着特有の使用感がありますが状態も良く、まだまだご愛用していただけます。【サイズ表記】・M(着用感はM～L程度)【カラー】・濃紺 ダークネイビー【素材】・コットン 100% 【サイズ表記】平置き着丈約70身幅約49.5袖丈約21肩幅約44（海外の古着の場合、日本のサイズ表記とは多少大きさが異なります。採寸をご参考にしてください！）【送料込み、丁寧な梱包で発送いたします】※スマホでの写真撮影のため、実際の色味より若干異なる場合があります。予めご了承下さいませ。#古着屋Release最後までご覧いただきありがとうございます。またお越しくださいませ(^-^)管理番号