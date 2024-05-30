challenger チャレンジャー　バンダナキャップ

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カラー···ブラック形···ベースボールchallengerチャレンジャーのバンダナキャップです。購入しましたが、あまり使用しなかった為出品させていただきました。使用頻度が少ない為、状態は綺麗ですがあくまで、中古品になるのでご承知下さい。今では、出回っていないレアな商品です。値下げ等を致しますので、コメントお待ちしております。challengerチャレンジャー