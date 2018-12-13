ルイヴィトン ダミエ ベルト

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商品詳細
15年前くらい前に正規店で購入したものです。正規店にてベルト穴を1つ追加で開けてもらってます。使用していた穴付近は少しひび割れがあります。バックル部分が回転するので、リバーシブルとしても使えます。実際に使用していたので、ある程度の使用感あり。ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願いします。【商品概要】・型番：M9677・素材：レザー・色：ブラウン系ダミエ・バックル素材：メタル・バックルカラー：ゴールド×ダークブラウン【サイズ】・刻印サイズ：85/34・実寸バックル：W約7cm×Ｈ約4.5cm・実寸ベルト：全長約96cm×幅約3.5cm・センター穴まで：約83cm※おおよそのサイズ
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