【人気】メゾンマルジェラ Maison Margiela パスケース

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ご覧いただきありがとうございます。【状態】：新品、未使用エンボス加工が施されたグレイニーレザー製のカードホルダーです。キーリングチェーンとスナップボタンクロージャーが付いています。複数のカードホルダーが備わっています。バックには、通常のファッションブランドのラベルとは対照的なメゾンマルジェラのシグネチャーの白い４ステッチがあしらわれています。【サイズ】：長さ10.5cmx高さ8cmx厚さ：1cm（素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります）【カラー】：ブラック【デザイン】：2つ折りのカードパック【アウター】：ソフトな手触りのグレイニーカーフレザー【ライニング】：スモールグレイニーカーフレザー（ビスコース）【仕様】：バックにFourstitchesスナップボタンクロージャー内側にロゴスタンプ内側に6つのカードスロット内側にキーチェーン【産地】：イタリア【付属品】：箱、保存袋、カード▲ブランドディスカウントストアで購入国内で修理等は受けられません。▲発送に関して：全国送料無料です。原則として、ご入金いただいてから1-2日以内に発送させていただきます。万が一、諸事情により遅れる場合は、事前にご連絡させていただきます。▲商品の外部包装は、輸送中の破損の可能性があるため、ご理解いただけますようお願い申し上げます▲ご質問があれば、まず私にご連絡ください。お願いします.(^_^)購入希望の方はお早めに(^_^)最後までお読み頂きありがとうございました(^_^)#MaisonMargiela#パスケース#メゾンマルジェラ228