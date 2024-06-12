vintage works ヴィンテージワークス　ベルト

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商品詳細
一万円少しで購入したと記憶してます！激渋の見た目に一目惚れし購入したものの僕が少々おデブちゃんでサイズが合わなかったので出品します泣 穴までの長さは60-75cm、幅3.5cmです！初めて見た形なのでレア物かもです！！
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http://narcologia.ru/goods/kindness200605.html
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