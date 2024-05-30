itzy リュジン wdzy tuk ぬいぐるみSサイズ

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商品詳細
itzyリュジンwdzytukぬいぐるみSサイズ新品未開封です。購入後暗所にて保管しておりました。初期からの傷や擦れなどある場合がありますのでご理解いただける方でお願いいたします。ゆうパケットプラスで発送の為、少々圧縮させていただきます。WDZYITZYMIDZYJYPHATTハット YEJIイェジLYAリャ LIAリアTUKツゥク RYUJINリュジンCABBITキャビット YUNAユナCHUNG-EEチョンギ CHAERYEONGチェリョン
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