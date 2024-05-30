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itzy リュジン wdzy tuk ぬいぐるみSサイズ
商品番号 L34642334989
商品名

itzy リュジン wdzy tuk ぬいぐるみSサイズ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

itzyリュジンwdzytukぬいぐるみSサイズ新品未開封です。購入後暗所にて保管しておりました。初期からの傷や擦れなどある場合がありますのでご理解いただける方でお願いいたします。ゆうパケットプラスで発送の為、少々圧縮させていただきます。WDZYITZYMIDZYJYPHATTハット　YEJIイェジLYAリャ　LIAリアTUKツゥク　RYUJINリュジンCABBITキャビット　YUNAユナCHUNG-EEチョンギ　CHAERYEONGチェリョン
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