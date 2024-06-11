クロムハーツ　カモフラ(迷彩)ベースボールキャップ 正規品

ChromeHeartsクロムハーツ カモフラ(迷彩)ベースボールキャップ正規品ーーー★商品概要★クロムハーツ ベースボールキャップ カモフラ柄★カラー カモフラ(迷彩、カーキ、緑、グリーン)★サイズ ONESIZE(53〜60)★購入場所アメリカUSA★商品の状態 新品未使用★商品の特徴★写真2枚目のインボイスの個人情報を黒塗りしたコピーをお付けします。アジャスター付きなのでサイズ調整可能。シルバークロスボタンあり。カモフラ柄は3つ出してくださり、中でも黒が少し多めのものを選びました。★色味や品質について★写真画像は光の加減、また、お客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。ご了承下さい。すり替え防止のため、返品・交換は受け付けておりません。9278#クロムハーツ#CHROME HEARTS#ch#ベースボールキャップ#帽子



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