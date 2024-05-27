NIKE SB NYJAH FREE 2 ナイキ ナイジャ フリー BV2078

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NIKESBNYJAHFREE2ナイキナイジャフリー228cm未使用品になります。※他でも販売しておりますので同時期に売れてしまった場合はキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承下さい。アパレル一覧はここをタップ！↓#まーくアパレル系一覧2002年にスケート市場に本格参入したNIKEが手がけるNIKESBのシューズです。スケートのしやすや、耐久性も兼ね備えたモデルも多く人気の高いブランドです。ステアやレールを鬼攻めしSLSなど多くの大会で何度も優勝を捧げているプロスケーターNYJAHHOUSTONのモデルです。ラバーとメッシュを融合して、耐久性を強化されています。アッパーはメッシュパネルでアップデートし、必要な箇所の通気性が向上。足全体を包み込むギリーループでシューレースの耐久性を高められています。ラバーアウトソールに設けた深い溝が、足の動きに合わせて拡大縮小し履きやい構造になっています。品番:BV2078001サイズ：28cm未使用品ですが、汚れ、キズ、箱と包装紙に汚れや破れ、潰れ等があります。また、製造過程で出来たと思われる、ほつれや接着溶剤の付着等が御座います。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。緩衝材での梱包は致しません。発送は箱ごと直接ビニール袋に入れて、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。