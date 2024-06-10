映画　ナイト・オン・ザ・プラネット　Tシャツ　7.1oz　Lサイズ　一点物

「当店限定 NightonEarthT-shirts」ブラック⚫︎『ナイト・オン・ザ・プラネット』（NightonEarth）は、1991年に制作された映画。ジム・ジャームッシュ監督のオムニバス映画。ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘルシンキを舞台に、タクシードライバーと乗客の人間模様を描く。ウィノナ・ライダー、ロベルト・ベニーニ、マッティ・ペロンパーなど、俳優陣も最高ですね。NightonEarthのフォントを元のデザインから変更し、写真の彩度を上げてポップに仕上げてます。※ボディを定番の物からグレードアップしました※UnitedAthleの中で1番厚手の7.1ozTシャツを使用。生地の厚さと特有のザラ感が魅力。U.S.コットン100%ならではの、しっかりとした着心地で、ヘヴィーウェイト好きに応えるＴシャツです。着るほどに生まれる味わいをお楽しみください。※当ショップのアイテムは1点1点デザインを製作していますので、基本小ロット（1〜2着）の生産となります。追加生産希望のコメントがあった場合、作る可能性もございますが、お早めの購入お勧めしてます。ーーーーーーーーーー【Lサイズ】身丈73身巾55肩巾48袖丈21【コンディション】新品【素材】7.1ozUSコットン綿100%ーーーーーーーーーー#天国オリジナルス#天国Tシャツ古着企業ロゴヴィンテージ90s80s70sハードロックカフェビートジェネレーションロックンロールTMGEブランキーミッシェルukロックパンクジャズレコード音楽トム・ウェイツtomwaitsスレイドオアシスledzeppelinツェッペリンレディオヘッドレディへストーンズビートルズヒッピーフレアデニムアンディウォーホルデヴィッドボウイトレインスポッティングパルプフィクションLEONレザボア・ドッグスタランティーノグランジジム・ジャームッシュパリ・テキサスウェス・アンダーソンワコマリアsupremeステューシーカートコバーンY2K野村訓市裏原藤原ヒロシ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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