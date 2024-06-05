【LFYT × NEW ERA】ローズ ロゴ 59FIFTY 新品【7 7/8】

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【LFYT×NEWERA】【ラファイエット】2023年S/S発売商品※ストリートスタイルの原点回帰で再び注目を集めるニューエラの代表的なベースボールキャップ59FIFTYモデル※絶大な人気を誇るLafayetteROSELOGOより、シリーズ初のNEWERA59FIFTYが登場※Lafayetteのコアロゴとローズの刺繍をバランスよく配した大人気シリーズ※ニューヨークの州花である「薔薇」を繊細な刺繍で色鮮やかにデザイン※アンダーバイザーも同色で統一※バックにはLFYTロゴの刺繍を配置※ストリートの王道をいく普遍的な魅力のNEWERA【59FIFTY】モデルを採用画像1～4【参考画像】写真5～10【実際の出品商品写真】※カラーブラック※サイズ【頭周り】【77/8】62.5cm※状態新品未使用購入後、自宅保管の商品です。完璧な商品をご希望の方や細かい事を気になさる神経質な方のご購入は、ご遠慮下さい。※その他、注意事項プロフィールを一読頂けると幸いです。※即購入可(コメントで交渉中であっても、他の方が即購入して頂いた場合は、即購入して頂いた方を優先させて頂きます。基本的に早い者勝ちでお願い致します)※取置きや個人専用などは、対応致しません。※発送方法らくらくメルカリ便※その他、質問等あればお気軽にコメントよりお願い致します。#ラファイエット#アップルバム#バックチャンネル#ゴットセレクションXXX#チャレンジャー#スタンダードカルフォルニア#ニューエラ#キャップ#ベースボールキャップ#NEWERA#59FIFTY#薔薇#ローズロゴ