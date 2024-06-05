【日本未発売】エンゼルス　ニューエラ　キャップ　大谷翔平　ワールドシリーズ　新品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^^米国限定モデル日本未発売NEWERALAANGELSエンゼルスキャップ帽子レアカラー正規品新品未使用即購入ok現品限り匿名配送●サイズ：8(約63.5cm)米国正規店にて購入※海外製品で、店頭陳列品です。商品に完璧な状態を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。他サイトにも出品しているので、急遽出品を取り消し可能性があります。あらかじめご了承ください。型崩れ防止の為、60サイズの段ボールに入れて発送致します。小さい発送サイズでよろしければ送料差額お値引きしますので、購入前にご相談くださいませ。エンゼルス大谷翔平MLB野球WBC日ハム岩手二刀流MVPホームラン王日本人初アジア人初NEWERAキャップ帽子メモリアル記念限定レアコレクション形···ベースボール
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