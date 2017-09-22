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Louis Vuitton 革ベルト
商品番号 R86176831126
商品名

Louis Vuitton 革ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンサンチュールLVイニシャル黒ベルト中古ですが、正規店で購入した方より購入しました。ベルト全長:108センチ調節可能長さ:～95センチ【バックルから穴】穴開け機で穴を数箇所開けましたが、ベルト自体を短く切ったりしておりません。シンプルながら、LVのバックルがかっこよく、どんな服装にも合わせやすいです。付属品なしイメージと違った等ないように、追加してほしい写真などあればコメントください。値下げ後に、質問して購入しない方が多いので、値下げ交渉前に質問お願いします。
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