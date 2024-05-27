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NEW ERA ジャスト・ドン ニューヨーク・ヤンキース オールスター キャップ
商品番号 W64824047476
商品名

NEW ERA ジャスト・ドン ニューヨーク・ヤンキース オールスター キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,769 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAXジャスト・ドンニューヨーク・ヤンキースオールスターキャップサイズ...77/8(62.5cm)表記サイズは上記の通りですが着用してみると少しタイトに感じます。一度着用したのみ、状態は良好です。即購入⭕️多少のお値下げ交渉お受けしてますのでお気軽にコメント下さい。コメントのやり取りの途中でも即購入された方を優先いたします。ご了承ください。#ニューエラ#キャップ#帽子#ジャストドン#ニューヨーク・ヤンキース#オールスター#62.5cm
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