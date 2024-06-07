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HTC スタッズ レザー ベルト 32 茶 ブラウン
商品番号 Y63787581295
商品名

HTC スタッズ レザー ベルト 32 茶 ブラウン
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：【HTC】K■生産国：【USA製】■色：【ブラウン】■素材：【レザー】■サイズ：【32】実寸：【全長98cm（バックルも含む）×幅4.3cmウエストおよそ80.5cm、83cm、85.5cm、88cm、90.5cm対応】※素人による計測および計測の仕方などにより誤差が生じることがありますので参考までにお願いします。■状態：【中古品】レザー特有の使用感はありますが、特に目立つようなダメージなどなく問題なく着用していただけます。画像をご確認の上、ご判断およびご購入をお願い致します。※状態は細かく確認しておりますが中古品のため細かい見落としがある場合があることもありますので予めご了承ください。トラブル防止のため何か気になることやご不明な点があれば必ず購入前にご質問ください（購入後は全てに同意したと判断いたします）。宜しくお願い致します^_^HTCスタッズベルト32茶HollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニーレザーブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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