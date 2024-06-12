広島東洋カープ ニューエラ 9FIFTY キャップ スエードタイプ

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商品詳細
カラー···レッド#帽子#広島カープ#プロ野球2016年にマツダスタジアムで買ったものです。ヌバック・スエードのようなタイプの生地です。サイズ調整できるものです。今は発売されていないものです。カープ選手のカードのおまけ付きです。
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