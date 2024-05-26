nanga×clef dtt wired b.cap ナンガ×クレコラボ未使用

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週末値下げ！nanga×clefdttwiredb.capナンガ ×クレのコラボキャップカラー ベージュサイズ フリーオンラインにて購入し、タグを切り離してますが、自宅試着だけの未使用品です。使用機会なさそうなので、出品いたします。お気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。