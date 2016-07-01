エトロ　Etro マルチオーガナイザー

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エトロのマルチオーガナイザー2016年ごろのマルゴットコレクションです。ペイズリー柄をレザーにエンボス加工した高級ラインです。ダブルジップで小銭入れ有りです。非常に大容量でこれ一つで外出は済みます。W約21.5cm H約15cm D約4cmカード入れ×18 小銭入れ×1 ポケット×7ポケットマチあり×2ペン差し×1レザーのため経年変化はありますが、まだまだ使用できます。良かった頃のエトロを是非。イタリア製当時10万弱でした。