2014's ラッパー Schoolboy Q ラップ Tシャツ ビンテージ

★他の出品Tシャツは #banaTシャツこちらから!★全商品【毎日100円値下げ】実施中!出品商品は全てハンドピックによる買い付けの一点物でございます。気になる方はお早めにお買い求めくださいませ。★コメントの前には自己紹介文をご拝読頂きますようお願い申し上げます。ご拝読頂けていないと判断した場合は、大変申し訳ございませんがブロック対応とさせて頂きます。予めご了承くださいませ。【商品説明】・アメリカのラッパー、\"SchoolboyQ\"が2014年にリリースした3枚目のスタジオアルバム\"Oxymoron\"のTシャツです。(写真9枚目)・日本より現地アメリカでの評価が高く、アメリカでは200$ほどで取引されております。【素材】・コットン100%【色】・ブラック【状態】・全体的に少々使用感、フェードがあります。・背面にブリーチ飛びがあります。・その他、とくに目立つ汚れダメージもなく良好です。【サイズ】◼︎表記 ・M◼︎実寸(平置きにて/単位cm)・肩幅:49・身幅:50・着丈:69・袖丈:18★迅速、丁寧な対応を心掛けますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ビンテージヴィンテージ古着90s80s70s60s50s40sUSA製Y2Kストリート着用#kev4