USA製 90's Xファイル ムービー Tシャツ ムービーT

23Y2M42◯古着90sX-FILEMovieTee◯size:YouthXL(サイズ表記はYouthXLでメンズのサイズ換算でM相当。そちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記実寸をご確認下さい。)着丈:68cm身幅:52cm肩幅:50cm◯色:黒◯素材:コットン100%◯80's90'sスタイルのリバイバルから、人気急上昇中、1993年から2002年にかけて超常現象をテーマにアメリカで製作されたSFテレビドラマ『X-FILE』当時は映画並みのロケが話題となり、世界中で大ヒットした名作です。ボディは90年代デルタ社製。XFILEとの2枚タグもテンションの上がるポイントですね。フロントパイプリに、バックに主演俳優のモルダーとスカーレットがフォトで入ったグッドデザイン。一昔前前だと敬遠される焼けも、ボロがスタイルの一つとして定着しつつある昨今のストリートにおいてはかえって良い雰囲気に仕上がっていると思います。お探しの方も多い一枚、是非ご検討下さい。◯メンズアイテムですが、ビッグサイズ、ビッグシルエットがトレンドな今、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。◯状態:上述した通りボディーな日焼けがございます。詳しくは写真よりご確認下さい。◯デッドストックや新品の状態を除き、全てクリーニング済みです。◯ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便(クロネコヤマト宅急便)で行います。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。#映画#アメコミ#ハリウッド#名作#ムービーtee



