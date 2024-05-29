ルイヴィトン N60379 ダミエグラフィット ジッピードラゴンヌ 長財布　紳士

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⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#ブランドあゆ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：LOUISVUITTONルイヴィトン⭐️商品名：ルイヴィトンN60379ダミエグラフィットジッピードラゴンヌ長財布⭐️サイズ：横約19.5cm×高約11cm×幅約2.5cm ストラップ約21cm⭐️仕様：札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×12その他ポケット×1⭐️色：ブラック⭐️付属品：なし⭐️ランク：S⭐️状態使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)紳士的なダミエグラフィットキャンバスを使用。取り外し可能なストラップ付きで、ストラップ部分を持って持ち運びすることもできます。またストラップのみでも使用可能です！⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。シリアル№：CA4270⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品管理番号：A9170D財布形···長財布カラー···ブラック