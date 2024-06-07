フィッチェ　ヴィンテージ　アンティーク風バックル　レザーベルト

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商品詳細
長期自宅保管していたヴィンテージベルトです。燻し系のバックルレザー 幅28レザー全長約97.5バックルのサイズは画像4枚目でご確認ください。レザーには擦れ小傷が多数あります。ご使用に支障あるダメージはありません。丸めて発送します。素材···本革カラー···ブラウン
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