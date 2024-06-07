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フィッチェ　ヴィンテージ　アンティーク風バックル　レザーベルト
商品番号 B99134351000
商品名

フィッチェ　ヴィンテージ　アンティーク風バックル　レザーベルト
ブランド名 フィッチェ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期自宅保管していたヴィンテージベルトです。燻し系のバックルレザー　幅28レザー全長約97.5バックルのサイズは画像4枚目でご確認ください。レザーには擦れ小傷が多数あります。ご使用に支障あるダメージはありません。丸めて発送します。素材···本革カラー···ブラウン
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