マスターマインドジャパン ロゴ刺繍 レザーベルト

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商品詳細
mastermindJAPANマスターマインドジャパンロゴ刺繍レザーベルト色ブラウン系サイズ2全長102cmウエスト80〜90cm幅4.5cm付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。素材···本革カラー···ブラウン
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