エルメス HERMES 高級ネクタイ セット 総柄 シルク スーツ ...

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商品詳細
こちらHERMES/エルメスのネクタイのセット売りになります。シルク100%7.8枚目のように薄いシミ及び色褪せがございます。気になる方はご遠慮ください。ビジネス サラリーマン スーツ お仕事 会議 商談 セレモニー パーティ おしゃれ 結婚式 二次会 面接 歓迎会 送別会 出張 古着
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