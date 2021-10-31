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エルメス　HERMES 高級ネクタイ　セット　総柄　シルク　　スーツ
商品番号 U24694453894
商品名

エルメス　HERMES 高級ネクタイ　セット　総柄　シルク　　スーツ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらHERMES/エルメスのネクタイのセット売りになります。シルク100%7.8枚目のように薄いシミ及び色褪せがございます。気になる方はご遠慮ください。ビジネス　サラリーマン　スーツ　お仕事　会議　商談　セレモニー　パーティ　おしゃれ　結婚式　二次会　面接　歓迎会　送別会　出張　古着
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