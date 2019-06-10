Off-White ベルト

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商品詳細
オフホワイトベルトカラーイエロー定価3万3千円サイズOS長さ198cm横幅3.5cmリンカンにて、新品購入。あまり付けることが無かった為出品致しました。数回使用傷なしの新古品に近い状態です。カラー···イエロー自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。
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