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最終値下げ　PRADA ストール　ネイビー　2014FW
商品番号 C76357225364
商品名

最終値下げ　PRADA ストール　ネイビー　2014FW
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAの2014秋冬コレクションに登場したネイビーストールです。素材はシルクで長さは140㎝です。こちらは未使用品ですが個人保管していた商品ですのでその点ご理解ください。カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···シルク
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